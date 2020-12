Die Meldung „Ansturm auf Österreichs Skigebiete“ wäre in normalen Zeiten eine erfreuliche. Doch diesmal herrscht bei vielen große Angst davor, was ab 24. Dezember los sein könnte, wenn die Skilifte wieder in Betrieb gehen. Wegen eines coronabedingten Engpasses bei den Intensivbetten appellieren Innsbrucker Fachärzte daher an die Eigenverantwortung der Wintersportler. „Abwarten, bis die Zahl der Corona-Intensivpatienten sinkt, und nicht sofort am ersten Tag auf die Piste!“, bittet Rohit Arora, Direktor der Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie.