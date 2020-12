Altach und Dimitri Oberlin, das wäre wieder was! Die Rheindörfler suchen einen Stürmer, der Schweizer sucht nach dem Aus bei Basel einen neuen Klub. Der 23-Jährige hat die Cashpoint-Arena schon einmal in Ekstase versetzt: Im Herbst 2016 - ausgeliehen von Salzburg - begeisterte der Oberlin mit seinen schnellen Sturmläufen. Die Gegner waren so machtlos, dass er in 20 Bundesligaspielen an 13 Altach-Toren beteiligt war: Neun geschossene, vier vorgelegte. Damit hatte Oberlin großen Anteil daran, dass die Rheindörfler auf dem ersten Tabellenplatz überwinterten.