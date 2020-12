Davon träumt man in Hütteldorf seit 1995 vergeblich. Gestern war man davon – vor allem vor der Pause – Lichtjahre entfernt. So scheiterte man zum vierten Mal in fünf Jahren an Salzburg. Diesmal mit 2:6 bereits im Achtelfinale. „Es haben sieben Minuten gereicht, das waren billige Tore. Nach dem 0:1 haben wir den Kopf verloren. Das darf gegen Salzburg nicht passieren, sie bestrafen das sofort“, sagte Didi Kühbauer.