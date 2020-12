Arendt plant aus diesem Grund sogar eine Närrity-Tour, in die er alle seine 37 Gilden einbinden möchte. „Wir werden an zwei Wochenenden im Februar mit einer Abordnung, die vom Landesprinzenpaar aus Frauenstein begleitet wird, die Gilden im kleinen Kreis besuchen und so einen gemeinsamen öffentlichen Auftritt für ganz Kärnten umsetzen.“ Eine Überraschung sei außerdem am Faschingsdienstag in Klagenfurt geplant, so Arendt.