Seit Montag werden in den USA Menschen mit dem Corona-Vakzin der Unternehmen Pfizer und Biontech geimpft, das eine Notzulassung von der zuständigen Arzneimittelbehörde bekommen hat. Eine Zulassung des Impfstoffs des Pharmakonzerns Moderna wird in Kürze erwartet. Die USA sind - mit fast 17 Millionen Infektionen und rund 307.000 Todesfällen - das weltweit am stärksten von Covid-19 betroffene Land.