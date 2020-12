Ein Ausschluss von Fidesz-Delegationsleiter Deutsch aus der EVP hätte auf alle Fälle einen Rattenschwanz nach sich gezogen. So schiebt die EVP eine direkte Konfrontation mit Ungarns Ministerpräsident Orban in Form eines Ausschlusses von Deutsch oder der ganzen ungarischen Fidesz-Fraktion vor sich her. Obgleich Orban keinerlei Anstalten unternimmt, seine Partei in das wertepolitische Fahrwasser der EVP zurückzubringen. Will er auch nicht, er hat den konservativen Wertekanon der EVP längst verlassen und strebt einen europaweiten Rechtsruck an.