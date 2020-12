Nach dem Erfolg vor 2000 Zuschauern an der Anfield Road hat Liverpool drei Zähler Vorsprung auf die Spurs von Jose Mourinho. Tottenham, in der Europa League im Februar Gegner des WAC, war zuvor elf Liga-Partien ohne Niederlage geblieben. Die Klopp-Elf war zunächst druckvoller und ging durch Mohamed Salah und etwas Glück in Führung: Ein Schuss des Ägypters wurde abgefälscht und landete im Spurs-Tor (26.).