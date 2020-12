Die Debatte um die Auslagerung des Seniorenheims erhitzt die Gemüter der Radstädter: Soll das Heim in öffentlicher Hand bleiben oder einem privaten Anbieter zufallen? Am Montag fand die Verbandsversammlung statt. Am Mittwoch hätte die letzte Sitzung zur Übergabe über die Bühne gehen sollen – so weit kam es nicht.