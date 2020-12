Der VSV hat am Mittwoch in der ICE Hockey League den ersten Sieg unter Trainer Rob Daum geholt! Die Villacher gewannen in Wien gegen die Vienna Capitals mit 2:1 nach Penaltyschießen. Aufgrund der Niederlage im ersten von drei Heimspielen bis Sonntag vergaben die zweitplatzierten Caps die Chance, zu Tabellenführer HCB Südtirol aufzuschließen.