Der Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) warnt vor einer Schließung der Geschäfte nach den Weihnachtsfeiertagen. „Der Handel ist sicher. Uns sind keinerlei Fälle bekannt, in denen ein Cluster seinen Ausgangspunkt im Handel genommen hätte. Was manche als ,Weihnachtsruhe‘ bezeichnen, wäre für viele Händler der Ruin“, sagte Rainer Trefelik am Mittwochabend in einer Aussendung.