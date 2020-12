Es war eigentlich eine rührende Geschichte, die vor rund eineinhalb Jahren Schlagzeilen machte. Als Schüler des Walddörfer Gymnasiums in Hamburg auf ihrer Klassenfahrt live miterlebten, wie ein Kälbchen auf einem Bauernhof in Ginzling geboren wurde, war es um sie geschehen. Sie verliebten sich in den kleinen Stier und tauften ihn auf den Namen „Goofy“. Als die Jugendlichen allerdings erfuhren, dass Stierkälber schon nach ein paar Wochen in einen Mastbetrieb kommen, nahmen sie das Tier kurzerhand mit an die Elbe. „Goofy“ wurde zu ihrem Schulprojekt. „Im Kontakt mit dem Tier haben sich die Schüler praktisch und theoretisch mit Fragen der Ernährung, Landwirtschaft, des Fleischkonsums und der Tierethik beschäftigt“, heißt es vonseiten der Schule. Das Projekt heimste sogar diverse Auszeichnungen ein.