Am meisten Fälle gibt es naturgemäß in Graz (1320), auf Platz zwei hat Feldbach (212) Leoben (167) überholt. Am stärksten von Corona betroffen ist derzeit Bad Radkersburg - mit 42,2 aktiv Infizierten pro 1000 Einwohnern. Dahinter folgt Edelsbach bei Feldbach (41,5). Zum Vergleich: In Graz beträgt der Wert 4,5.