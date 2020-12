Die tschechische Polizei plant angesichts der Öffnung der Skigebiete in den Mittelgebirgen von Freitag an schärfere Kontrollen im Grenzgebiet zu den Nachbarstaaten. Die Papiere ausländischer Wintersportler sollen auch direkt an den Pisten überprüft werden, wie Innenminister Jan Hamacek am Mittwoch ankündigte. Für sie gilt, dass sie einen negativen Corona-PCR-Test vorlegen müssen, der nicht älter als 72 Stunden ist. „Wir sind bereit, das durchzusetzen“, so der Sozialdemokrat.