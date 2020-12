An Demo vor acht Jahren teilgenommen

B. sei drei Tage lang in einer Zelle gewesen, verhört worden und mit dem Inhalt ihres Handys konfrontiert worden, habe sie in einem Videoanruf aus Istanbul laut der Zeitung erzählt. Ein Foto, das sie bei einer Demo am 1. Mai 2012 in Wien zeigt, habe offenbar gereicht, dass B. seit vier Monaten die Türkei nicht mehr verlassen darf. Laut Aussageprotokoll wirft die Türkei der Frau vor, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein und an einer entsprechenden Versammlung teilgenommen zu haben.