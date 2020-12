Mit jährlich 272.000 Euro unterstützt die Stadt den Neubau des Betriebsstandortes des Roten Kreuzes am Sillufer in Tirols Landeshauptstadt. Der Finanzierungsbeitrag ist an Errichtung und Betrieb einer ganzjährigen Notschlafstelle für 25 Klienten geknüpft. Das derzeitige Gebäude weist schon zahlreiche Baumängel auf.