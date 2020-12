Christkind-Impfung. Nein, natürlich wird nicht das Christkind gegen Corona geimpft. Hätte es sicher auch gar nicht notwendig. Nachdem die WHO gerade erst den Weihnachtsmann für immun erklärt hat, dabei aber auf die Erwähnung des Christkinds vergessen hat, wollen wir davon ausgehen, dass auch dieses als enge Verwandte des Weihnachtsmannes genauso immun ist wie Santa Claus. Nein, in Österreich kommt das Christkind auch in diesem schwierigen Jahr wie immer am 24. Dezember. Was aber erstmals an diesem Tag passiert: Eine Österreicherin wird gegen Corona geimpft! So wird der Heilige Abend für eine, wie man hört, Seniorin aus Wien, also eine „Maggie of Austria“ in Anlehnung an die 90-jährige Britin Maggie, die als allererste Europäerin vor kurzem in England geimpft wurde, zu einem historischen Tag. Vorausgesetzt natürlich, die Europäische Arzneimittelbehörde erteilt, wie erwartet, am 21. Dezember dem Impfstoff die Zulassung für den EU-Raum. Österreich stehen für den Auftakt im Dezember/Jänner 240.000 Dosen des Biontech/Pfizer-Impfstoffs zur Verfügung. Im Februar und März steigert sich die Zahl auf jeweils mehr als 300.000 Dosen. Hoffen wir, dass da alles klappt - und diese Impfung ohne unangenehme Nebengeräusche wirklich der ersehnte Befreiungsschlag wird.