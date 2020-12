Alles blickt nach Ramsau! An diesem Wochenende finden mit den Bewerben der Skispringerinnen und der Nordischen Kombination der Damen und Herren gleich drei hochkarätige Weltcups in der Steiermark statt. Vor dem Start des Top-Events sprach die „Steirerkrone“ mit dem steirischen ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher (dem letzten österreichischen Sieger in der Ramsau/2010) über große Ziele und Zukunftsvisionen.