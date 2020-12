Der meiste Zuzug kommt aus Ungarn

Natürlich spürt Mariazell den Abgang der Jugend, „Überalterung“ ist ein Thema. „Es gibt jedoch auch Zuzug: aus Ungarn, dann mit Abstand Slowakei, Tschechien, Rumänien und natürlich Österreich. In der Gastronomie und beispielsweise in der Lebkuchenproduktion sind sehr viele Menschen beschäftigt“, berichtet Helmut Schweiger, Leiter der Bürgerservicestellen in Mariazell.