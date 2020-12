Rene Fischer aus Zell am See braucht den Skitouren-Sport fast so wie die Luft zum Atmen: „Ich gehe meistens schon in der Früh vor der Arbeit“, erzählt der Anwalt, der dann die Sonnenaufgänge genießt. Im Corona-Winter sieht er die Skitour auch als wichtige Alternative, um Massenbeförderungsmittel zu reduzieren. Den Streit rund um Gebühren für Pistengeher kennt er nur zu gut: „Ich bin für eine Beteiligung, habe selbst auch eine Saisonkarte.“ Gut vorstellen könnte er sich eine Art Regionalkarte, wo die Haftung geklärt werden muss und Nutzer beispielsweise auch Benachrichtigungen über Pistensperren bekommen können.