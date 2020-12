Kaum ein Urteil der österreichischen Verfassungsrichter hat in jüngster Zeit für so viel Aufregung gesorgt wie das jüngste zur Sterbehilfe. Wie berichtet, sehen es die Juristen rund um den Steirer Christoph Grabenwarter als verfassungswidrig an, „jede Art der Hilfe zur Selbsttötung ausnahmslos zu verbieten“. Mit einem Wort: Die Strafbarkeit der Beihilfe zum Suizid wurde gekippt. Durchbruch oder Dammbruch? Die „Steirerkrone“ hat mit drei prominenten Österreichern über dieses heikle Thema gesprochen.