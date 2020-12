Cyber-Crime-Ermittler des Stadtpolizeikommandos Salzburg haben bereits im August wegen mehrerer Betrugsdelikte gegen einen vorerst unbekannten Täter ermittelt. Die Geschädigten hatten eine Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Ermittlungen führten zu mehreren Tatorten in Österreich, wo der 31-Jährige offenbar mit verschiedenen Aliasnamen tätig war. Der Flachgauer hat bisher die Aussage verweigert, so die Polizei. Er wurde nach der Festnahme in die Justizanstalt Salzburg gebracht.