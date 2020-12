Besonders bitter: „Numy“, der 16-jährige Wallach von Tanja Lorenz, hat starke Arthrose. Er müsse täglich bewegt werden, sonst bekomme er starke Schmerzen. „Selbst mit tierärztlichem Attest darf ich nicht zu ihm“, sagt Lorenz. Die Behörden in Bad Reichenhall kennen hier kein Pardon. Während des ersten Lockdowns im Frühjahr gab es nach langem Hin und Her eine Sonderregel. „Unglaublich, dass das jetzt nicht möglich ist.“ In ihrer Verzweiflung hat sich die Bilanzbuchhaltern mittlerweile gar per E-Mail an Bundeskanzler Sebastian Kurz und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gewandt.