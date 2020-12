„Das Verhalten ist eine persönliche Entscheidung!“

Gesundheitsminister Anschober will eingangs nichts von Ungereimtheiten in der Regierungsarbeit wissen. „In der Krisensituation hat die Bundesregierung gut funktioniert“, stellt er fest. In der aktuellen Situation kann jeder Einzelne mitentscheiden, es gebe keinen Automatismus. „Es ist meine persönliche Entscheidung, wie ich mich verhalte“, betont Anschober, der an die Gesellschaft mit seinen „altbackenen“ Methoden, wie er es selbst bezeichnet, appelliert.