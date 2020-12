In der Road-Sync-App sind außerdem fünf Standard-Schnellnachrichten gespeichert, die in personalisierte Nachrichten umgewandelt werden können. Der Fahrer kann per Sprache einen Kontakt auswählen und diesem dann per Spracheingabe eine SMS-Nachricht zusenden. Eingehende Nachrichten werden dem Fahrer per Sprachausgabe übermittelt. Zu den unterstützten Nachrichtendiensten gehören Whatsapp und Facebook Messenger. Für die Musikausgabe kann der Fahrer vor Beginn der Fahrt einen Streamingdienst festlegen.