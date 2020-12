Seit September war an einem Sondergericht für Terrorfälle in Paris verhandelt worden. Wegen der Corona-Pandemie gab es aber auch längere Verhandlungspausen. Die Staatsanwaltschaft forderte in der vergangenen Woche lange Haftstrafen - von fünf Jahren bis lebenslänglich. Innenminister Gerald Darmanin sprach bereits von einem „historischen Prozess“.