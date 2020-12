Sein Wunsch: „Eines Tages dirigierend in die Kiste zu fallen“

„Saubere Töne sind besser als Tabletten“, hatte Fischer anlässlich seines 90. Geburtstages im Februar 2018 gesagt und darauf verwiesen, dass da bei ihm gesundheitlich alles wieder „reibungslos“ lief. Für seinen eigenen Tod wünschte sich der Schwabe mit schlohweißen Haaren einmal, „eines Tages dirigierend in die Kiste zu fallen“. Dies war ihm zwar nicht vergönnt, laut seiner Managerin schlief er am Freitag „einfach ein“. Es sei „die Zeit“ gewesen „und das Alter“. Am Mittwoch wurde er im engsten Familienkreis beigesetzt.