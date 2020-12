Intern gehen die Meinungen über den Ausgang der Sitzung weit auseinander. Im Senat gibt man sich zurückhaltend. „Der Senat missbilligt, dass diese interne Angelegenheit der Universität in die Presse und damit in die breite Öffentlichkeit gelangt ist, was dem Ansehen der Universität großen Schaden zugefügt hat“, meint etwa Wolfgang Faber, Vorsitzender des Senates.