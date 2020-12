Eine der erschreckendsten Bluttaten des zu Ende gehenden Jahres wird am 15. Jänner in Linz vor Gericht verhandelt. Angeklagt ist ein 16-Jähriger aus Leonding. Er soll im Juni einem dreifachen Familienvater (38) aus Alberndorf an der Straßenbahnhaltestelle am Linzer Hauptplatz einen tödlichen Faustschlag versetzt haben.