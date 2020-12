Der „Slowakei-Deal“ ist zwar schon beschlossen, doch am Donnerstag wird sich auch noch der Tiroler Landtag mit dem Ausverkauf des Landes beschäftigen - Stichwort Verkauf der Muttereralm-Bahn an eine slowakische Aktiengesellschaft. Man darf schon gespannt sein, was LH Günther Platter als oberster Touristiker im Land sagt. Und Mario Gerber, der Tourismussprecher der Tiroler VP, der auch Vize von TVB-Obmann Karl Gostner ist.