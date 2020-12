„Chancen wahrnehmen“

Trauen sich die Menschen trotz oder wegen der Corona-Pandemie drüber, den Schritt in die Selbstständigkeit zu machen? „Die Krise ist ein Impuls“, sagt Bernhard Aichinger, Obmann der Jungen Wirtschaft in Oberösterreich: „Es gab einige, die die freie Zeit, die durch die Covid-19-Situation entstand, nutzten, um Chancen wahrzunehmen, sich neu auszurichten und Bereiche zu entdecken, an die sie vorher vielleicht nie gedacht hätten.“