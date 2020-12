Beschädigungen deutlich sichtbar

Allerdings könnte es Gegenwind von den Seglern oder Fischern geben. Pohl: „Im Prinzip ist keiner gegen die Verbotszonen, manche Segler müssen von der Notwendigkeit überzeugt werden.“ Fakt ist, dass sich auch ein noch so kleiner Anker in den Boden gräbt, die Ankerkette schleift dabei die Oberfläche des Seegrunds ab. In den jährlichen Kontrollen der Fundstellen sind laut den Tauchern die Beschädigungen deutlich sichtbar geworden. „Mit einem Anker kann in wenigen Momenten zerstört werden, was die Natur jahrtausendelang geschützt hat“, warnt das Kuratorium.