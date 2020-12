Trotz Corona Stabilität

Demzufolge kann sich die Jahresrechnung 2019 des Unterländer Parade-Tourismusverbandes gerade in diesen Zeiten sehen lassen. In seiner Historie hat der Verband erstmals mit 10,46 Millionen die 10-Millionen Euro-Einnahmengrenze überschritten. Der Jahresüberschuss von 1,08 Mio. Euro wurde dem Eigenkapital (Quote 75,1 Prozent) zugeführt, welches somit auf 9,66 Millionen Euro anwuchs. Die Aufenthaltsabgabe brachte drei, die Pflichtbeiträge 5,15 Mio. Euro. Beim Golfsport lagen die Erlöse bei 1,1 Mio. Euro.