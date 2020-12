NEOS über Livestream-Premiere erfreut

Der Klima- und Umweltsprecher der NEOS, Michael Bernhard begrüßte in einer weiteren Aussendung zum Hearing den Umstand, dass dieses erstmalig in der Geschichte des Nationalrates öffentlich und mit Livestream abgehalten wurde, dies zeige, dass „öffentliche Ausschüsse, wie wir NEOS sie seit unserer Gründung fordern, nicht weh tun“. Die Vertretenden des Klimavolksbegehrens begrüßten wiederum, dass sich Lukas Hammer (Grüne), Leiter des Umweltausschusses, in der Sitzung zu einem Mehrparteienantrag zum Klimavolksbegehren bekannte. Die zweite Sitzung des Umweltausschusses zum Klimavolksbegehren findet am 13. Jänner kommenden Jahres statt und wird erneut im Live-Stream übertragen.