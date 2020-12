Die einzige große Saatgut-Aufbereitungsanlage in Österreich, in der noch Baumsamen verarbeitet und gelagert werden, befindet sich in Arndorf bei Pöggstall im Bezirk Melk. Obwohl die Bundesforste in ihren Wäldern auf natürlichen Pflanzennachwuchs setzen, werden jährlich zwei Millionen Bäumchen nachgepflanzt.