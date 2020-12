Das Besondere an ihr sei, dass sie „zu Hause sehr gechillt ist.“ Ihr Landhaus Anmer in Norfolk und ihr Apartment im Kensington-Palast seien „normale, geschäftige Familienheime, in denen die Kinder herumlaufen und Dinge herunterwerfen.“ Da gebe es kein Getue. „Wenn Sie sie mit den Kindern hinter verschlossenen Türen sehen, ist sie eine sehr selbstbewusste Mutter und kein Schwächling. Die Kinder werden ausgeschimpft, wenn sie sich schlecht benehmen“, so die Freundin.