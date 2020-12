Auch für Forcher, am 17. Dezember 1930 als Sohn Südtiroler Eltern in Rom geboren, war das heurige Jahr eine Zäsur: Als wohl ältester Moderator der Welt nahm er nach der 200. Folge von „Klingendes Österreich“ im Wortsinn den Hut, dann kam Corona und damit auch die eine oder andere Einschränkung. Doch die „Freude am Leben“ lässt sich der ehemalige Hüttenwirt von einem Lockdown („Ich lehne diese fremdsprachige Bezeichnung für eine Ausgangssperre ab“) trotzdem nicht nehmen: „Das Schöne ist, dass mich das Virus bis jetzt nicht heimgesucht hat“, erzählt der rüstige Salzburger. „Ich habe in meinem Leben schon viele Krisen erlebt, darum weiß ich, dass auch die gegenwärtige vorbeigehen wird.“