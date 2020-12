Auch Johann K. (62) ist mit seiner Geduld am Ende. Bereits am 2. Dezember hatte er bei der Post in Traisen zwei Nikolo-Sackerl für seine im 130 Kilometer entfernten Schweiggers wohnenden Enkerln – vier Jahre und knapp ein Jahr alt) aufgegeben, bislang ist aber recht wenig passiert: „Ich bekam eigentlich einen Meldung, dass mein Paket am 4. Dezember angekommen ist, doch gesehen haben es die Kinder nie. Auch auf Nachfrage bekam ich keine Erklärung“, schildert K. traurig. Das Warten auf den Nikolo wird für die Enklern also heuer wohl länger dauern