Nachdem 33.000 Dosen bereits verimpft worden sind, gehen die restlichen 47.000 aus dem Kontingent über die Apotheken an jene Niederösterreicher, die sich auf Wartelisten angemeldet und ihr Interesse an einer Influenzaimpfung bekundet haben. „Nachdem in den letzten Wochen das Kinderimpfprogramm sowie die Impfungen in den Landeskliniken und den Pflege- und Betreuungszentren erfolgreich abgeschlossen werden konnten, setzen wir mit der aktuellen Impfaktion einen weiteren wichtigen Schritt“, sagen Königsberger-Ludwig und Eichtinger.