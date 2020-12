Einsätze bei vier WRC-Läufen

Weil Einsätze in Österreich und bei der EM aufgrund von Corona nicht möglich waren, sattelten Minor und ihr etatmäßiger Pilot Eyvind Brynildsen (Nor) um, starteten bei den WM-Läufen in Estland (16.), Türkei (18.) und Sardinien (21.). „In anderen Ländern wurden extra Hotels geöffnet, bei uns in Österreich hat gar nichts funktioniert“, übt die 45-Jährige scharfe Kritik am Umgang mit den Covid-Maßnahmen.