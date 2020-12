Die Langzeitbelichtungsfotografie ist eine Technik, die verwendet wird, um den Ablauf der Zeit in einer Szene zu zeigen, was durch möglichst langes Offenhalten des Kameraverschlusses erreicht wird. Laut einer Mitteilung der Universität wird angenommen, dass der deutsche Künstler Michael Wesely den bisherigen Rekord für das am längsten belichtete Bild hält, der bei vier Jahren und acht Monaten lag.