Teilweise geständig

Am 13. Oktober wurden Familienangehörige auf in den Medien veröffentlichte Lichtbilder des Mannes aufmerksam. Sie erkannten ihn trotz eines getragenen Mund-Nasenschutzes und überzeugten ihn, gemeinsam auf eine Polizeiinspektion zu gehen, wo er sich stellte. Am 17. November wurde der 66-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und in die Justizanstalt Josefstadt gebracht. Der Mann ist teilgeständig. Ihm werden ein versuchter Raub, fünf Raubdelikte und ein schwerer Raub vorgeworfen. Für letzteren beträgt der Strafrahmen ein bis fünfzehn Jahre Haft.