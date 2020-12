Keine Voranmeldung

Anders als am vergangenen Wochenende ist diesmal keine Online-Voranmeldung notwendig. Interessierte melden sich direkt vor Ort an, dazu bitte einen Lichtbildausweis und die E-Card mitnehmen! Der Antigen-Schnelltest erfolgt anschließend mittels Nasenabstrich. Am Messegelände gilt Maskenpflicht! Bürgermeisterin Maria-Luise Mathischitz: „Mir war es ein besonderes Anliegen, den Klagenfurterinnen und Klagenfurtern zu den bevorstehenden Feiertagen die Möglichkeit von kostenlosen Corona-Tests zu bieten.“