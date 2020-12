Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in der Steiermark ist am Dienstag nach 307 am Montag wieder auf 460 angestiegen. 30 neue Todesfälle sind zu beklagen. Daher sind nun insgesamt 849 Steirerinnen und Steirer mit oder an Covid-19 verstorben. Ein Lichtblick: In den steirischen Spitälern nimmt die Zahl der Corona-Patienten ab.