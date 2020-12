Selbst Unternehmer kennen diesen Branchencode für ihre eigene Firma oft nicht. Genau diese Nummer ist jetzt das wichtigste Kriterium, um Anspruch auf Umsatzersatz zu haben, der bis gestern beantragt werden konnte. Experten kritisieren auch, dass an viele „Nummern“ nicht gedacht worden sei. So sind Bühnen- und Messebauer nicht erfasst und schauen durch die Finger. Auch manch Steuerberater blickt nicht mehr durch, wie der Fall einer Kleinunternehmerin im körpernahen Dienstleistungsbereich zeigt. Sie habe keinen Anspruch auf Umsatzersatz, wurde ihr mitgeteilt. Was gar nicht stimmt. Ihr ÖNACE-Code steht sehr wohl auf der „Liste“.