Den Sieg widmete der 32-Jährige seiner Tochter, die am Tag zuvor ein halbes Jahr alt geworden war. Bei ihrer Geburt hatte es Komplikationen gegeben, die Kleine musste nach der Geburt sehr lange Zeit im Krankenhaus bleiben. Nach dieser extrem schwierigen Phase will jetzt Diogo Portela weiterkämpfen, für seine Tochter und für all die geliebten Menschen, die er in letzter Zeit verloren hat. In der nächsten Runde trifft er auf den Engländer Glen Durrant.