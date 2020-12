Was aber jeder, der die Gelegenheit dazu bekommt, selbst erfahren kann, ist die stimmungsaufhellende Wirkung dieses Giganten von einem Sportwagen. 3,8 Sekunden für den Sprint von null auf 100 km/h beschreibt nur unzureichend, was abgeht, wenn man das Gaspedal durchdrückt. Denn es ist einem immer bewusst, in was für einem Koloss man hier sitzt. 13,5 Sekunden, nachdem die Räder angerollt sind, hat man die 200er-Marke am Tacho bereits hinter sich gelassen. Kurz danach stürmt das Monster derart vehement bei offiziell abgeregelten 250 in den Begrenzer, dass man glauben könnte, es möchte die Sperre einfach durchbrechen (aber das lässt sich nur durch Mitbestellen des M Driver‘s Package bewerkstelligen, wodurch 290 km/h zugestanden werden). Auffällig war am Testwagen übrigens, dass er das persönliche Tempolimit offenbar nach Lust und Laune variierte. Die GPS-Messung ergab mal 247, mal 249, mal sogar 253 km/h. Hm.