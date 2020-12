Als ein „klares Zeichen gegen jede Form von Extremismus“ hat die türkis-grüne Regierung das am Mittwoch vorgestellte neue Anti-Terror-Paket bezeichnet. Wie berichtet, sieht die Regierungsvorlage, die am Freitag in Begutachtung geschickt wird, eine Reihe von Verschärfungen und Reformen im Strafrecht bzw. auch im Strafvollzug vor. Eines der wesentlichsten Punkte ist eine allgemeine Strafbestimmung gegen religiös motivierten Extremismus. Dazu zählt aber nicht nur der politische Islam, sondern auch zum Beispiel Symbole der rechten Identitären-Bewegung.