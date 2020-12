„Ich hänge jede Nacht mit jedem verf***ten Studio am Telefon, mit Versicherungsfirmen, Produzenten … (...). Wir schaffen hier Tausende von Jobs und ihr Arschlöcher? Sowas will ich nie wieder sehen!“ Produktionen wie diese seien es, die dafür sorgen, dass die Menschen weiterhin zu essen und ein Dach über dem Kopf haben. „Wir brechen die Dreharbeiten nicht noch einmal ab, habt ihr das verstanden? Wenn ich euch noch einmal so sehe, seid ihr gefeuert!“, so der Star.