Mann anhand Tattoo identifiziert

Der Koffer lag in der Nähe des Orts, an dem bereits vergangene Woche zwei Gepäckstücke mit menschlichen Überresten gefunden worden waren. Dabei handelte es sich um die zerstückelte Leiche eines Mannes, der mit einem Messerstich in der Halsgegend getötet worden war. Die Polizei identifizierte den Mann anhand eines Tattoos in Ankerform. Die Tochter hatte seit dem Verschwinden ihrer Eltern nach den beiden gesucht.