„Die Corona-Pandemie hat die Angriffsfläche für Cyberangriffe in den letzten Monaten stark vergrößert und die IT-Abteilungen vieler Unternehmen vor große Herausforderungen gestellt. Ein Risikofaktor, der angesichts des Home-Office-Trends nochmals an Bedeutung gewinnt, ist die weit verbreitete Verwendung schwacher Passwörter. Mit einem Passwort wie ‘ichliebedich‘ oder ‘123456‘ werden die eigenen Daten oder die eines Unternehmens nicht wirksam geschützt“, so Professor Christoph Meinel, Direktor des Hasso-Plattner-Instituts (HPI).